В Германии начались обыски по делу о правом экстремизме в элитных войсках

В Германии начали проводить обыски по новому делу о правом экстремизме в элитных войсках страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе обыска у одного из солдат второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера были найдены телефоны и адреса ряда политиков и актеров, а также другая конфиденциальная информация о них. Отмечается, что подозреваемый, у которого были найдены материалы, состоял в правоэкстремистских чатах. Всего в деле на данный момент трое подозреваемых.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера. Решение распустить роту элитных солдат было принято из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. Министр также уточнила, что подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную верность конституции возникли еще в апреле 2017 года.

В задачи созданного в 1996 году KSK входит проведение специальных операций, которые не в состоянии проводить другие подразделения бундесвера. В частности, освобождение граждан ФРГ из заложников, операции в кризисных или военных зонах.

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