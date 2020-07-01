В Германии нашли роту правых элитных солдат

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение распустить роту элитных солдат было принято из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. Крамп-Карренбауэр призвала рассматривать это не как наказание, а как шанс на исправление ситуации. Подозрения на правоэкстремистские настроения и недостаточную верность конституции возникли в апреле 2017 года, уточнила она.

У одного из военнослужащих во время обыска были обнаружены «внушительные» объемы боеприпасов, взрывчатки, оружия и антиконституционных материалов. «Отряд спецназначения демонстрировал высочайшие результаты во всех заданиях начиная с 1998 года», — сказала министр, отметив, что сейчас анализ текущих событий показал, что KSK стал слишком самостоятельным.

На фоне ситуации создана рабочая группа под управлением генерального инспектора бундесвера, которая будет вырабатывать меры по реформированию структуры с целью искоренить правоэкстремистские настроения.

В задачи созданного в 1996 году KSK входит проведение специальных операций, которые не в состоянии проводить другие подразделения бундесвера. В частности, освобождение граждан ФРГ из заложников, операции в кризисных или военных зонах.

В 2018 году сообщалось, что группа из 200 офицеров KSK организовала тайное неонацистское объединение для подготовки к военному перевороту в Германии. Тогда военные планировали убить лидера партии «Зеленые» Клаудию Рот, министра иностранных дел Хайко Мааса и бывшего президента страны Йоахима Гаука. Также среди целей спецназовцев оказались лидеры движений в поддержку мигрантов.

По замыслу офицеров, в некий «день Икс» на улицах немецких городов должен был начаться хаос, во время которого они физически устранили бы политических оппонентов.

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