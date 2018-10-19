Германия задумала ускорить высылку украинцев

Власти Германии намерены добавить в список так называемых безопасных стран происхождения еще 14 государств, в том числе Белоруссию и Украину. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.

Мигрантов из стран, попавших в перечень, «легче выслать» с территории Германии, если им откажут в предоставлении убежища, уточняет издание. Это связано с тем, что их ходатайства будут рассматривать в ускоренном порядке.

Помимо Украины и Белоруссии, в список также могут попасть Молдавия, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская Республика и Чад.

Подобное решение планируется принять ввиду того, что за последний год было рассмотрено менее пяти процентов прошений об убежище от граждан из этих государств, сообщает издание. Если этот показатель держится на одном уровне в течение нескольких лет, страна может быть признана безопасной по происхождению.

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18 октября власти ФРГ отказались включить в перечень Грузию и североафриканские страны (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия), так как, по мнению Берлина, данное предложение не поддержат представительства федеральных земель, особенно тех, в правительства которых входят представители «зеленых».

В июле этого года стало известно о том, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер и по совместительству председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) намерен покинуть занимаемые должности. Он заявил, что не может игнорировать проблему нелегальной миграции. Кроме того, Зеехофер устал убеждать в этом канцлера Германии Ангелу Меркель, отметив, что «больше не может работать с этой женщиной». Официального заявления об отставке главы немецкого МВД подано не было.

В июне Меркель и Зеехофер в ходе переговоров не смогли прийти к единому мнению по поводу миграционной политики страны. Зеехофер выступал за отказ прибывающим в предоставлении убежища прямо на немецкой границе. Меркель с таким предложением не согласилась.

Согласно данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, с начала миграционного кризиса в 2015 году по апрель 2018-го в Германии было подано более 1,5 миллиона заявок на получение убежища.

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