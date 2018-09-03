В Германии вынесли приговор мигранту-убийце 15-летней девушки

В Германии суд приговорил афганского беженца к восьми с половиной годам тюрьмы за убийство 15-летней девушки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Адвокат Абдулы Д. заявил, что суд принял справедливое решение, с которым согласился и сам преступник.

Дело получило широкую огласку и вызвало волну недовольства мигрантской политикой немецких властей. Некоторые граждане посчитали приговор недостаточно суровым. «Как активный гражданин, я считаю, что восемь с половиной лет колонии — недостаточное наказание», — сказал журналистам один из пришедших к зданию суда. Другой заявил, что за такое убийство должны давать 10 лет тюрьмы.

По словам подсудимого, на момент совершения преступления ему было 15 лет, поэтому его судили как несовершеннолетнего. Однако прокурору это показалось сомнительным. Результаты медэкспертизы, заказанной стороной обвинения, показали, что в 2017 году Абдулу Д. было от 17 до 20 лет.

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Убийство произошло в декабре 2017 года. Тогда Абдул Д. — беженец из Афганистана — зарезал ровесницу-немку 20-сантиметровым кухонным ножом в одной из городских аптек. По версии обвинения, причиной убийства стала ревность.

Подросток приехал в Германию весной 2016 года и был зарегистрирован как несовершеннолетний без сопровождения взрослых. Впоследствии он был направлен в специальное учреждение в городе Нойштадте и посещал школу в Канделе, где и познакомился с жертвой.

Преступление стало причиной массовых протестов в Кенделе, которые проходили несколько месяцев, пишет издание. В то же время крупнейший телеканал Германии ARD отказался освещать убийство, поскольку инцидент являлся «местечковым».

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Позднее между Христианско-социальным союзом (ХСС) и Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель разгорелся конфликт по вопросу противодействия нелегальной миграции. Канцлер добивается принятия общеевропейского решения этой проблемы, однако баварский ХСС и глава МВД настаивают, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали на германской границе.

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