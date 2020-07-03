Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения

В случае принятия на вооружение самолета J-35 Китай станет второй после США страной, располагающей сразу легкими (средними) и тяжелыми истребителями пятого поколения, сообщает Popular Mechanics. Это означает, что по соответствующим технологиям Пекин обогнал Москву и настиг Вашингтон.

Американское издание обратило внимание на публикацию в китайской прессе, согласно которой на 2021 год запланированы летные испытания нового истребителя пятого поколения. Согласно Popular Mechanics, речь может идти о модернизированной версии самолета FC-31, также известного как J-31 или J-35.

Издание отмечает, что изначально такие истребители получали российские силовые установки, а готовящиеся испытания нового FC-31 могут указывать на то, что Китай справился с задачей импортозамещения соответствующих двигателей. Согласно Popular Mechanics, J-35 получит третий китайский авианосец, который будет оснащен электромагнитной катапультой.

Материалы по теме Первый серийный Су-57 разбился Истребитель пятого поколения проходил летные испытания

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

В настоящее время действующими истребитетелями пятого поколения располагают только США (F-22 Raptor и F-35 Lightning II) и Китай (J-20). Российский Су-57 и китайский FC-31 еще не приняты на вооружение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!