В команде Трампа нашли «козла отпущения»

В попытках нагнать своих соперников из Демократической партии США команда действующего главы Белого дома Дональда Трампа нашла «козла отпущения», который, может быть ответственен за провальную предвыборную встречу американского президента с последователями в городе Талса (штат Оклахома). О кадровых перестановках в команде Трампа пишет Politico.

По сообщениям трех источников, ознакомленных с вопросом, старший советник главы государства Джаред Кушнер, который также является зятем Трампа, спровоцировал перестановку кадров в команде, занимающейся предвыборной гонкой тестя. Во вторник, 30 июня, он заменил главного операционного директора кампании Майкла Гласснера (Michael Glassner) на Джеффа ДеВита (Jeff DeWit), который занимал подобную должность в 2016 году. Решение отстранить Гласснера, который контролировал президентские митинги, выглядит как попытка обозначить его вину за неудачу в Талсе, пишет издание. Встреча со сторонниками Трампа, которая прошло 20 июня, была омрачена видом тысяч свободных мест.

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Гласснера, одного из старейших помощников Трампа, переводят на другую роль. Он будет заниматься юридическими вопросами. Пресс-секретарь предвыборного штаба президента США Тим Мурто заявил, что принятое решение «не является реакцией на Талсу». Однако два источника сообщили, что перетасовка была прямым результатом митинга в Оклахоме, утверждая, что Гласснера позиционируют — возможно, несправедливо — как «козла отпущения».

Кадровые перестановки произошли в тяжелый для Трампа момент: недавние опросы показали, что он значительно уступает Байдену, который на данный момент лидирует в шести штатах, оказавших поддержку действующему главе Белого дома в 2016 году. Неудачный митинг в городе Талса также заставил команду президента США пересмотреть дальнейшую стратегию действий.

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