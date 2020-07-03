В суде по MH17 отказались изучать смерть украинского пилота Волошина

В суде по сбитому в Донбассе летом 2014 года MH17 отказались вызывать расследовавшего смерть украинского летчика Владислава Волошина. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время заседания окружного суда Гааги суд была отклонена просьба защиты еще раз запросить у НАТО спутниковые данные по месту крушения лайнера. В то же время судьи разрешили запросить аналогичную информацию у США.

Кроме того, стороне защиты было отказано вызвать в суд свидетеля, который изучал смерть украинского пилота Владислава Волошина. По мнению стороны защиты, такой допрос мог прояснить возможное отношение украинца к атаке на самолет. Также отмечается, что подозреваемых вызвали в суд на заседание 31 августа.

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Летчик Волошин в марте 2018 года покончил с собой в возрасте 29 лет. Он исполнял обязанности директора Николаевского международного аэропорта. Сообщалось, что незадолго до самоубийства мужчина жаловался на подавленное состояние и суицидальные настроения. В декабре 2014 года украинский военный Евгений Агапов на допросе рассказал, что пассажирский лайнер мог быть сбит самолетом Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации ВВС Украины, пилотируемым капитаном Волошиным.

Ранее прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук». Прокуратура попросила допросить еще раз свидетеля, который проходит в деле как X48. Он утверждает, что 17 июля 2014 года заметил проезжавший зенитно-ракетный комплекс «Бук» около блокады ополченцев на дороге из Снежного в Саур-Могилу.

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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