Захарова отреагировала на изданную в Малайзии книгу о катастрофе МН17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на то, что в Малайзии издали книгу о крушении рейса МН17 в 2014 году. По ее словам, это свидетельствует о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение касательно катастрофы, пишет РИА Новости.

«Автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы», — прокомментировала Захарова.

Она также добавила, что крушение МН17 послужило поводом для введения очередных антироссийских санкций со стороны США.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад ранее усомнился в нейтральности расследования трагедии. В частности, он считает основания для обвинений в адрес России недостаточными. В октябре прошлого года Мохамад призывал создать для расследования непредвзятый орган с экспертами из разных стран.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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