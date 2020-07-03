Российская фигуристка вспомнила о желании покончить с собой

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова вспомнила о желании покончить с собой. Ее слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Попова рассказала, что в детстве ей было страшно приходить на взвешивание, и из-за лишнего веса она хотела свести счеты с жизнью. Фигуристка добавила, что позже стала ко всему относиться с юмором, поэтому у болельщиков сложился ее «легкомысленный образ». Она подчеркнула, что позитив и «наигранное раздолбайство» помогли ей справиться со стрессом.

Ранее Попова рассуждалао том, что у спортсменов нет детства и юности, из-за чего они вырастают несбалансированными личностями. Также она отмечала, что спорт воспитал в ней извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины.

23-летняя Попова — серебряный призер первенства России среди юниоров, обладательница бронзовой награды юниорского финала Гран-при и победительница Универсиады в танцах на льду. Спортсменка приняла решение завершить карьеру в феврале этого года.

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