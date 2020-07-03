Раскрыта статистика по умершим пациентам с коронавирусом в НИИ Склифосовского

Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков раскрыл результаты борьбы с коронавирусом. Соответствующий пост с данными законченных случаев на 105-й день работы госпиталя с COVID-положительными пациентами он опубликовал в Facebook.

Так, общая летальность составила 11,7 процента, при этом среди тех, кто сразу поступил в больницу этот показатель более чем в два раза ниже. Умер каждый третий пациент, поступивший в НИИ имени Склифосовского с другими заболеваниями и переведенный в инфекционный корпус после выявления COVID-19.

Среди пациентов, которые были подключены в аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) умерли 61,6 процента пациентов, 38,4 процента выжили. Выздоровевших граждан на 7 процентов больше в категории россиян, которые поступили в больницу сразу. В этой группе умерли 54,8 процента зараженных. Самая высокая смертность среди россиян, подключенных к ИВЛ и имеющих сопутствующие заболевания, — 70,3 процента.

«У нас более половины коек в корпусе — реанимационные. Конечно, тяжелые пациенты концентрируются», — объяснил в комментариях специалист, соглашаясь с мнением, что статистика раскрывает смертность тяжелых пациентов. Петриков добавил, что медучреждение будет работать с COVID до тех пор, пока «не прикончит его».

В России за последние сутки было выявлено 6760 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 661 тысячу. Из них более 428 тысяч выздоровели, свыше 9,6 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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