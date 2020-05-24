В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.

У 33-летнего врача был положительный тест на коронавирус. Вступивший в должность заведующего михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус, он возглавил группу медиков, 17 апреля принявших первых госпитализированных с подозрением на COVID-19.

Как рассказали коллеги Мартынова, он не успел отработать двухнедельную вахту, став пациентом возглавляемого им отделения. Состояние врача не улучшалось, а симптомы пневмонии усиливались. Его перевезли в одну из профильных региональных клиник и там подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

16 мая сообщалось, что врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер из-за коронавирусной инфекции в 44 года. О заражении врача стало известно 1 мая. Тогда же он был госпитализирован в больницу в Коммунарке.

По состоянию на 24 мая общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.

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