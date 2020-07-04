Скончался глава Всеукраинского совета церквей

Председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) Василий Райчинец скончался в субботу, 4 июля, на 68-ом году жизни. Об этом сообщается на сайте Совета.

«Председатель ВСЦиРО Василий Федорович Райчинец, старший епископ Украинской Евангельской Церкви, в субботу, 4 июля, отошел в вечность», — говорится в сообщении.

Члены Совета выразили соболезнования родственникам, друзьям, сослужителями и верующим, о которых заботился Василий Райчинец. Они отметили, что «верный служитель ушел к Богу, которому служил с любовью всю жизнь».

Как написал на своей странице в Facebook пастор Анатолий Якобчук, распространяется информация о том, что причиной смерти Райчинца стал коронавирус. Якобчук подчеркнул, что официально это не подтверждено и призвал не распространять фейковую информацию.

Василий Райчинец родился в селе Поляна на Украине в многодетной семье проповедника в 1952 году. Получил богословское и музыкальное образование.

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