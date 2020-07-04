В российском городе нашли сеть подпольных казино

В российском городе Волгограде сотрудники следственного комитета (СК) и полиции выявили сеть подпольных казино. По подозрению в организации игорного бизнеса задержан 31 человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

По данным ведомства, подпольные казино, расположенные в частных домах Волгограда, вели свою незаконную деятельность как минимум полгода. Отмечается, что азартные игры проводились в условиях повышенной секретности. В игровые клубы допускали только проверенных людей и по предварительному звонку.

Рудник подчеркнула, что во время обыска в домах подозреваемых по делу подпольных казино обнаружили и изъяли наборы для покера, игровые столы, черновые записи и деньги. В ходе следствия участвовали около 300 работников СК и полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире, которая принадлежит главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, нашли подпольное казино. При обыске изъяли рулетку, фишки и карты, а также 12 игровых автоматов и четыре стола для покера.

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