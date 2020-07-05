Середняки АПЛ сыграли вничью

«Бернли» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 5 июля, и завершилась со счетом 1:1. На 43-й минуте Джеймс Тарковски вывел хозяев вперед. За десять минут до конца основного времени Джон Иган восстановил равенство.

«Шеффилд» набрал 48 очков и находится на восьмом месте. «Бернли» с 46 очками занимает соседнюю, девятую позицию.

В следующем туре «Бернли» 8 июля на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».

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