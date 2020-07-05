Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (650), Московской области (287) и Санкт-Петербурге (275). Регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Более 100 случаев выявили в Ханты-Мансийском автономном округе (272), Свердловской (266), Иркутской (241), Нижегородской (217) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (187), Архангельской (170), Воронежской (148), Мурманской (137) областях, Красноярском крае (133), Челябинской (131), Самарской (127) областях, Алтайском крае (115), Новосибирской (112), Ульяновской (105) областях.
Меньше всего заражений зафиксировали в Севастополе (6) и Еврейской автономной области (3).
За последние сутки в России выявлено 6736 новых случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период пандемии зафиксирован 681 251 случай коронавируса, умерли 10 161 человек, выздоровели 450 750.