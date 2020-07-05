Возросло число умерших россиян с коронавирусом

Число умерших россиян с коронавирусом возросло до 10 161, за последние сутки зафиксировано 134 летальных исхода. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

4 июля стало известно о 168 летальных исходах, общее число умерших россиян составляло 10 027.

Всего за последние сутки в России выявили 6736 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 3871 человек. С начала пандемии в стране зарегистрирован 681 251 случай, выздоровели 450 750 человек.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

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