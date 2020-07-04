Число умерших россиян с коронавирусом превысило 10 тысяч

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 10 027, за последние сутки зафиксировано 168 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 4 июля.

За последние сутки в России выявлено 6632 новых случая коронавируса в 84 регионах. Всего на сегодняшний день выявлено 674 515 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

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