Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 680 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 681 251 заболевший в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 450 750 человек.

За последние сутки в стране выявили 6736 случаев заражения коронавирусом.

Ранее бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил об опасности новой волны коронавируса.

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