Названы шесть совершаемых водителями «глупостей»

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов перечислил шесть «глупостей», которые совершают водители, грозящие опасными последствиями.

По словам Пименова, некоторые автомобилисты не до конца закрывают капот, который может завернуться и разбить лобовое стекло и деформировать левую часть крыши. Однако самое страшное заключается в том, что таким образом капот в один миг закрывает обзор водителя.

Другой распространенной ошибкой эксперт назвал открытие двери автомобиля не глядя на дорожный поток. Это может привести к ДТП и вырванной двери.

Также водители часто забывают включить ближний свет фар в темное время суток или не выключают дальний свет перед встречными автомобилями, что также может стать причиной аварии.

Еще одной «глупостью» эксперт назвал неправильную затяжку болтов и гаек, что может привести к потере колеса по дороге. Пятая ошибка заключается в легкомысленности водителей, не контролирующих давление в колесах. Пименов порекомендовал вовремя менять изношенные шины.

Наконец, последней ошибкой названо неправильное расположение водителя за рулем. Илья Пименов напомнил, что ситуация на дороге может измениться в любой момент в доли секунды, поэтому «шанс уцелеть куда выше, когда вы сидите правильно».

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников предложил запретить пользоваться каршерингом водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения (ПДД). Он отметил, что управляющие арендованными машинами водители стали чаще попадать в ДТП, поскольку они считают, что «"обезличенный" автомобиль можно эксплуатировать в самой жесткой форме».

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