Российский боец ММА понадеялся на победу в дебютном бое в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Максим Гришин оценил свои перспективы перед дебютным поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Гришин понадеялся на победу в первом в карьере бое под эгидой организации, несмотря на то, что времени на подготовку было мало. «Лучше бы я, конечно, подготовился и полный лагерь прошел, но и сейчас угроза того, что мы не вывезем — невысокая», — отметил боец.

Соперником россиянина станет поляк Марчин Тыбура. Поединок пройдет 11 июля на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 251.

21 июня сообщалось, что американский боец ММА, новичок UFC Макс Роскопф девять раз просил тренера остановить поединок против Остина Хаббарда. В результате поединок завершился после решения инспектора. Роскопфу засчитано поражение техническим нокаутом.

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