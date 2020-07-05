Дочь набравшей долгов ради Киркорова россиянки объяснила желание лишить ее прав

Старшая дочь многодетной жительницы Новосибирска, которая набрала долгов ради концерта певца Филиппа Киркорова, объяснила свое желание лишить ее родительских прав. По словам девушки, она не доверяет женщине. Об этом пишет «Комсомольская правда-Новосибирск».

Она рассказала, что заставала мать в квартире с разными мужчинами. «И в пять лет узнала, что это такое, потому что своими глазами увидела. Они не закрыли дверь. Я — маленькая, любопытная, зашла и увидела то, что не должна была увидеть», — заявила она.

По словам россиянки, она думала, что когда детей бьют, ругаются матом и кричат, это нормальная ситуация. Девушка добавила, что не знает, кто ее настоящий отец, так как сначала мать говорила про одного мужчину, а позднее сказала, что это мог быть его брат. Бабушка девушки рассказала, что одна из внучек в свои 13 лет постоянно приходила к ней голодная и говорила, что жить в доме матери невозможно. Позднее девушка поругалась с матерью и та выгнала ее к бабушке.

Сама многодетная женщина утверждает, что не выгоняла дочь — та якобы ушла после того, как бабушка «науськала» ее против. Она пожаловалась, что ее мать сама избивала ее всю жизнь и давила морально, а теперь решила лишить ее детей и жилья.

2 июля «Комсомольская правда» рассказала о жительнице Новосибирска, у которой есть 10 детей — 8 живут с ней. Издание писало, что женщина влезла в долги, чтобы попасть на концерт российского певца Филиппа Киркорова и подарить ему торт. Старшие дочери считают, что мать плохо следит за остальными детьми. Женщина заявила, что попала на концерт бесплатно, а также утверждала, что получает мало денег и весь свой доход, в том числе президентские выплаты тратит на содержание детей. В МВД по Новосибирской области сообщили, что семья четыре года состоит на учете, потому что дети часто попадали в больницу — врачи обратились в полицию, так как решили, что мать плохо их лечила. В ведомстве уточнили, что женщину привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Мать проверяют органы опеки. Издание отметило, что у женщины нет проблем с алкоголем и наркотиками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!