Нидерланды решили отказаться от указания пола в удостоверениях личности. Об этом сообщает NU.nl.

Министр образования, культуры и науки Ингрид ван Энгелсховен направила письмо в парламент страны, в котором рассказала, что соответствующая графа исчезнет из документов в 2024-2025 годах. При этом в паспортах графа сохранится, так как того требуют законы Евросоюза. При этом Мальта и Новая Зеландия уже разрешили не указывать свой пол в паспортах.

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Отмечается, что местные ЛГБТ-организации давно выступают за такие изменения. Ван Энгелсховен считает, что отказ от обязательного прописывания пола не несет практически никаких последствий. По ее словам, в Нидерландах уже есть граждане, которые указывают в документах третью категорию, которая называется «пол не может быть определен». Однако для этого им приходится самостоятельно обращаться в суд.

В 2018 году в Германии приняли закон, по которому во всех официальных документах, включая свидетельство о рождении, появился третий вариант в графе «пол». Возможность указать в свидетельстве о рождении не мужской или женский, а «иной» пол предусмотрена для людей, родившихся гермафродитами. Кроме того, по закону можно поменять пол в документе задним числом — в том случае, если изначально он был указан неверно.

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