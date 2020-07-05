Старушка случайно приготовила картошку на смазке вместо масла и умерла

Жительница английского города Дерби, графство Дербишир, случайно пожарила картошку в смазке вместо масла и умерла от отравления дымом. Об этом сообщает издание Derby Telegraph.

В начале марта 74-летняя Кэрол Олдфилд (Carol Oldfield) перепутала бутылки и приправила порезанный соломкой картофель смазкой три в одном для защиты металла от коррозии, ржавчины и скрипа вместо масла.

Старушка поставила блюдо готовиться, а сама ушла в другую комнату и легла отдохнуть. Спустя два часа, когда она проснулась, весь дом был заполнен белым дымом. Он был настолько густым, что Олдфилд не смогла отыскать выход и вызвала пожарных.

Прибывшим на место спасателям удалось вытащить Олдфилд из здания и доставить ее в больницу. Однако пожилая британка вдохнула слишком много токсичного дыма, вскоре у нее развились кашель и пневмония. Она скончалась спустя несколько дней, несмотря на все усилия врачей.

Посмертное вскрытие показало, что у Олдфилд были начальные признаки деменции.

Коронер Эмма Серрано (Emma Serrano) на заседании комиссии по расследованию смерти британки, прошедшем в начале июля, заявила, что считает произошедшее несчастным случаем. Она отметила, что нет никаких признаков, что покойная хотела таким образом свести счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Куньмин официантка получила ожоги после того, как клиент ресторана уронил зажигалку в горячий суп. Зажигалка взорвалась, и кипящий бульон попал на сотрудницу ресторана и на гостя.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!