Лучший боец UFC спас человека

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс рассказал о спасении человека во время празднования Дня независимости США. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

32-летний американец, возглавляющий рейтинг лучших атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, что увидел в парке лежащего на земле мужчину, который был сильно пьян. Джонс вместе с друзьями оттащил его в тень, привел в чувство и заставил выпить четыре бутылки воды.

«Мы убеждены, что сегодня спасли этому человеку жизнь. Чувствую себя невероятно», — написал Джонс. Боец добавил, что не хочет, чтобы его считали героем.

Ранее Джонс поставил ультиматум UFC, заявив, что не станет выступать в рамках промоушена, пока его финансовые требования не будут удовлетворены.

На счету Джонса 26 побед на профессиональном уровне в ММА. Один бой в карьере он проиграл, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!