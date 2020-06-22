Лучший боец UFC оскорбился надписью на ценнике в магазине

Лучшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американца Джона Джонса оскорбила надпись на ценнике в одном из магазинов Нью-Мексико. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

На ценнике было написано negro, что переводится с испанского как «черный». «Я абсолютно уверен в том, как сказать слово "черный" по-испански... Назовите меня впечатлительным, если хотите, но сегодня я был полностью оскорблен», — написал Джонс под видео.

21 июня американец бросил вызов соотечественнику, чемпиону мира по боксу Майку Тайсону. «Я так тебя уважаю, что обещаю ничего не сломать», — заявил Джонс.

32-летний американец возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. На его счету 26 побед и одно поражение в ММА, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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