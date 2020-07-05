Раскрыт способ определить серьезные болезни по языку. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказали австралийские стоматологи, белый налет обычно появляется из-за несоблюдения гигиены полости рта, курения или частого употребления алкоголя. Но если он сохраняется больше двух недель, то такой симптом может свидетельствовать о дрожжевой инфекции или лейкоплакии.

Покраснеть язык может из-за стресса или недостатка таких элементов, как фолиевая кислота или витамин B12. Кроме того, подобные симптомы человек испытывает на фоне аллергической реакции. Покраснение также может говорить об остром фарингите или скарлатине.

Дантисты также заявили, что люди старше 40 лет, особенно те, которые курят, подвергаются повышенному риску рака ротовой полости. Они могут обнаружить у себя на языке рану, которая не заживает, или бугорок. Другими симптомами онкологического заболевания являются кровотечения, онемение языка, появление красных или белых пятен.

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