Китай принялся за угрозы Британии после отказа считать его другом

Посол Китая в Британии Лю Сяомин принялся за угрозы после отказа Лондона считать его страну дружественной. Об этом сообщает Reuters.

«Мы хотим быть вашими друзьями. Мы хотим быть вашими партнерами. Но если вы хотите сделать Китай враждебной страной, вам придется нести ответственность за последствия», — сказал Лю. В частности, дипломат напомнил неоднозначные слова премьера Британии Бориса Джонсона о возможном доступе «потенциально вражеской» китайской компании Huawei на британский рынок.

Ранее сообщалось, что китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei нашел спасение от введенных США санкций в Великобритании. Лондон готовится предоставить компании доступ к местному рынку связи нового поколения 5G, при этом Джонсон отметил, что будет делать это осторожно. По его словам, Британия не хочет, чтобы стратегически важная инфраструктура контролировалась потенциально враждебными государственными продавцами.

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