Huawei нашла спасение от США в Европе

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei нашел спасение от введенных США санкций в Великобритании. Власти этой страны готовятся предоставить компании доступ к местному рынку связи нового поколения 5G, пишет Financial Times.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может подписать соответствующий документ уже 28 января. Он предоставит Huawei доступ к британскому рынку — китайская компания сможет поставлять оборудование британским мобильным операторам, работающим в сетях 5G.

При этом перечень такого оборудования будет строго ограничен. К нему, скорее всего, будут относиться антенны и базовые станции. На поставки ключевой инфраструктуры по-прежнему будут распространяться ограничения, за соблюдением которых будут следить власти.

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В частности, правительство намерено строго ограничить долю рынка, доступную Huawei. Другие вопросы, связанные с компанией, будут находиться в ведении Совета национальной безопасности. Его ближайшее заседание также должно состояться 28 января. Отмечается, что власти боятся чрезмерной зависимости от китайского поставщика.

Кроме того, Лондон обеспокоен тем, как допуск Huawei в страну повлияет на отношения с США. Власти США уже заявляли, что сотрудничество с Huawei ставит под угрозу обмен разведывательными данными между Лондоном и Вашингтоном. Госсекретарь США Майкл Помпео уже назвал предстоящее решение Джонсона и британского правительства очень важным.

Главной причиной, по которой Великобритания собирается допустить Huawei до своего рынка, является стремление к обеспечению конкуренции. Китайская компания может стать третьим игроком, представленным в стране, после шведской Ericsson и финской Nokia. Джонсон уже заявлял, что не будет препятствовать развитию прогресса в Великобритании.

При этом британские спецслужбы не видят угрозы в сотрудничестве с Huawei, о чем уже заявили Джонсону и правительству.

Huawei попала под санкции в США весной 2019 года. Вашингтон обвинил компанию в слежке за пользователями и передаче их личных данных китайским спецслужбам. Американским предприятиям было запрещено сотрудничать с корпорацией и поставлять ей оборудование и программное обеспечение. В ноябре ограничения были частично сняты: сотрудничество с Huawei было разрешено при условии получения специальной лицензии. Одной из первых ее получила Microsoft.

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