Буря повалила дерево на компанию во время детского праздника

В американском штате Мэриленд большое буря повалила большое дерево на гараж, где укрывалось большая компания. В результате 19 человек получили травмы, двое из которых — несовершеннолетние, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных спасателей.

Компания праздновала день рождения одного из детей. В какой-то момент началась буря, и более двух десятков людей спрятались в гараже. Когда на строение упало дерево, шестеро пострадавших не смогли самостоятельно выбраться — их доставали спасатели.

Из 19 пострадавших пять человек получили серьезные травмы, еще 13 — легкие, а один находится в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском районе Красноярского края ураган повалил деревья и разрушил палаточный городок. Кроме того, деревья упали и на машины, серьезно повредив их корпус.

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