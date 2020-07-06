России станет гораздо сложнее спасать рубль

Центробанк России резко сократит продажу валюты на бирже. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов, от имени которого регулятор проводил операции, позволяющие спасать курс рубля от серьезного падения.

Удержать котировки на нынешних уровнях станет гораздо сложнее. Если в июне на эти цели выделили 191 миллиард рублей, то есть по 10,2 миллиарда в сутки, то с 8 июля по 6 августа расходы составят 5,7 миллиарда рублей.

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При этом формально продажу валюты могли полностью прекратить, так как бюджетное правило требует от ЦБ выходить на биржу при стоимости барреля российской нефти ниже 42,4.

В настоящее время такой объем стоит более 45 долларов, однако Минфин и Центробанк решили учитывать и то, что объем поставок из России резко сократился. Причиной такой динамики стало действие соглашения ОПЕК+, в рамках которого российские компании согласились добывать на 2,5 миллиона баррелей в сутки меньше, чем обычно.

Недополученные нефтегазовые доходы бюджета в июне оцениваются в 77,8 миллиарда рублей. В июле, как прогнозирует Минфин, показатель составит 47,8 миллиарда рублей. Они складываются из разницы между базовым уровнем цен и поставок и реальным.

В начале недели на фоне снижения поддержки ЦБ курс рубля резко упал. Впервые с мая доллар поднимался выше 72 рублей, а евро уходил за 81,5 рубля.

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