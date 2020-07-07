Хозяин бросил престарелого пса на улице и написал бездушную записку

В английской деревне Апчерч, графство Кент, хозяин бросил на улице черного лабрадора-ретривера и написал бездушную записку. Об этом сообщает BBC News.

Престарелая собака была привязана к воротам отеля для животных Jasmil Kennels. Рядом с питомцем нашли записку: «Пожалуйста, не могли бы вы взять меня к себе. Мой хозяин бросил меня после десяти лет совместной жизни, поскольку я не научился быть хорошим и меня вернули туда, где когда-то нашли. Спасибо, что присмотрите за мной. И простите за неудобства».

Организация по отлову бездомных собак выложила письмо в Facebook и попросила любого, кто знает этого пса или его владельца, выйти на связь. «Пока собака будет находиться под нашим присмотром», — добавили представители организации.

Муниципальный совет Суэйла занимается поисками хозяина лабрадора. «Если хозяин не справляется с уходом за своим питомцем, это не лучший способ решить проблему, — подчеркнул сотрудник совета. — Поиск нового дома — крайний шаг, но нельзя это делать подобным методом. Мы будем рады любой информации, которая позволит нам пообщаться с хозяином пса».

Ранее житель Малайзии спас от гибели на оживленной трассе небольшую собаку породы голдендудль по имени Сигги. На ее ошейнике была привязана записка, оставленная прошлым хозяином. Письмо настолько растрогало мужчину, что он расплакался.

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