Власти извинились перед школьником за требование снять слуховой аппарат на ЕГЭ

В Москве власти извинились перед школьником с инвалидностью, от которого потребовали снять слуховой аппарат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Как заявил заместитель руководителя департамента образования и науки Гайяр Алимов, организаторы были неправы, передает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По словам Алимова, в России действуют единые правила проведения ЕГЭ, при необходимости для участников создаются специальные условия. В данном случае организаторы проявили излишнюю бдительность, сказал он.

«Не отличили слуховой аппарат от иных технических устройств и, можно сказать, превысили свои полномочия», — заявил Алимов.

6 июля сообщалось, что в Москве школьника с инвалидностью заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ, потому что у него не было специальной справки. Мать мальчика объяснила, что справку не успели оформить из-за ограничений по коронавирусу. Женщина добавила, что организаторы также заставили снять компенсирующие потерю слуха имплантаты и одноклассницу ее сына. Оба школьника написали экзамен, но женщина заявила, что намерена жаловаться.

В понедельник, 6 июля, начался самый массовый экзамен — ЕГЭ по русскому языку. Было решено, что его школьники напишут в два дня. Второй день сдачи экзамена назначен на 7 июля.

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