Рособрнадзор отчитался о первом дне ЕГЭ в России

Первый в этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) прошел в России в штатном режиме, без серьезных нарушений, отчитался Рособрнадзор. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 3 июля.

«У нас уже несколько часовых поясов отчитались о том, что экзамен завершился... Глубокой ночью он у нас стартовал... Серьезных сбоев и нарушений мы не видим», — рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, в двух регионах из-за погодных условий экзамен начался позже положенного времени. Также с экзамена был удален один человек, добавил он.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ дважды переносилось. 17 июня Минпросвещение утвердило, что первый экзамен состоится 3 июля. В этот день выпускники сдавали географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии.

Выпускникам, которые будут сдавать экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты.

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