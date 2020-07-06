Российского школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ

В Москве школьника с инвалидностью заставили снять слуховой аппарат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), поскольку у подростка не было специальной справки. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам матери выпускника Ксении, они не смогли оформить справку на экзамен из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. «Чтобы зайти на экзамен, надо было написать отдельную бумажку, которую надо получить, пройдя в среднем шесть инстанций», — рассказала она, уточнив, что инвалидность у ее сына постоянная.

Кроме того, Ксения уточнила, что одноклассницу ее сына также заставили снять кохлеарные имплантаты (компенсирующий потерю слуха протез — прим. «Ленты.ру»), хотя у нее была необходимая справка. По словам женщины, выпускница сильно перенервничала.

И сын женщины, и его одноклассница написали экзамен, однако москвичка намерена жаловаться на действия организаторов. «Это не в министерство образования, надо писать выше, типа давайте предложим всем при заседании правительства снять очки, кто их носит, оставить палочки, инвалидные кресла, кардиостимуляторы отключим, а то вдруг они что-то подслушивают и передают», — возмутилась Ксения.

В понедельник, 6 июля, начался самый массовый экзамен — ЕГЭ по русскому языку. Было решено, что его школьники напишут в два дня. Второй день сдачи экзамена назначен на 7 июля.

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