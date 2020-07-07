Майли Сайрус станцевала с молодым человеком и была пристыжена за неопрятный вид

Американская певица Майли Сайрус опубликовала откровенное видео в купальнике и была раскритикована фанатами. На ролик, который появился на ее странице в TikTok, обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных кадрах исполнительница запечатлена в голубом раздельном бикини вместе со своим молодым человеком, музыкантом Коди Симпсоном на фоне деревьев. Пара станцевала под песню Everybody Dance Now группы C+C Music Factory.

Поклонники пристыдили 27-летнюю знаменитость за ее неопрятный внешний вид в комментариях под опубликованным видео. «У тебя толстые ноги», «Мерзкое зрелище», «Майли, тебе следует поменять эту отвратительную прическу», «Твой парень похож на бездомного», «У меня ощущение, что Майли не мылась несколько дней. Как тебе не стыдно?» — высказывались фанаты.

В июне Майли Сайрус появилась на публике в бюстгальтере и вызвала негодование пользователей сети. Она прошлась по улице в черном топе бренда Calvin Klein, коротких спортивных шортах и кроссовках. Поклонники посчитали, что Сайрус выглядит неопрятно и обругали ее.

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