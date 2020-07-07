В Новосибирске построят школу с музеем и детский сад с оранжереей

В Калининском районе Новосибирска началось строительство школы с музеем и детского сада с зимней оранжереей в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает «Сибкрай.ru» со ссылкой на правительство Новосибирской области.

«В здании площадью более 15 тысяч квадратных метров будут созданы все условия для получения качественного современного образования: помимо классных помещений, здесь предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми. Сегодня подрядчик уже завершил подготовительные работы, обустроил свайное поле и приступил к возведению стен», — рассказал министр строительства области Иван Шмидт.

В строительство вложено более миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!