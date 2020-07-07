В начале торгов на Московской бирже 7 июля курс доллара взлетел выше 72 рублей, на максимуме дойдя до 72,27 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:20 американская валюта скорректировалась до 72,13 рубля. Курс евро доходил до 81,61 рубля, после чего торгуется на уровне 81,39 рубля. Это максимальные значения с середины и начала мая.

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Главные российские индексы также идут вниз — индекс Мосбиржи падает на 0,42 процента, а индекс РТС опустился на 1,3 процента.

Российская валюта падает с начала прошлой недели. Накануне, 6 июля, падение ускорилось, при этом рублю не помог даже рост нефтяных котировок. Во вторник нефть Brent просела до 42,6 доллара за баррель, а WTI опустилась почти до 40 долларов, что оказало дополнительное давление.

Также одной из причин ослабления рубля стало решение Минфина сократить в два раза по сравнению с июньским уровнем валютные интервенции, позволявшие поддерживать курс в последний месяц.

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