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Полиции Гонконга разрешили проводить обыски без ордера

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Фото: Tyrone Siu / Reuters

Со вторника, 7 июля, полиция Гонконга сможет проводить обыски без ордера. Об этом говорится в новом законе о национальной безопасности, положения из которого опубликованы на портале правительства города.

Согласно закону, полицейские города могут обратиться за судебным ордером для обыска во время сбора улик, но в исключительных случаях обыски разрешено проводить и без ордера вообще. Правоохранительные органы также смогут конфисковать имущество, перехватывать сообщения, вести слежку и требовать удаления той или иной информации из сети.

В соответствии с новым законом, находящимся под следствием смогут запрещать выезд за рубеж. Правоохранительные органы теперь также имеют право получать информацию от политических групп, ведущих деятельность на Тайване.

В соответствии со статьей 43, именно глава гонконгской администрации Кэрри Лам и члены Комиссии по национальной безопасности ответственны за разработку конкретных правил, касающихся проведения обыска помещений и транспортных средств, а также изъятия электронных устройств.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) решило принять резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Согласно документу, резонансный законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга и включен в его основной закон. Предположительно, это может произойти уже в августе 2020 года.

С помощью закона Китай сможет усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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