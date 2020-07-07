Действия Китая напомнили Помпео цензуру в романе Оруэлла

Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил действия Китая по отношению к Гонконгу с цензурой в романе писателя Джорджа Оруэлла «1984». Его слова в распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении передает ТАСС.

Госсекретарь заявил, что процветание Гонконга было результатом свободы мысли и слова, однако теперь ситуация изменилась. По словам Помпео, Коммунистическая партия Китая (КПК) продолжает уничтожать свободный Гонконг.

«Местные власти в оруэлловской манере создали центральное государственное управление национальной безопасности, начали убирать с библиотечных полок книги с критикой КПК, запретили политические лозунги, а теперь требуют ввести цензуру и в школах», — заявил он.

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