Камчатские ихтиологи решили использовать новейшие разработки для поиска рыб

На Камчатке ихтиологи будут использовать новейшие разработки российских ученых для поиска рыб, сохранившихся с доледникового периода в древних озерах Чукотки. Об этом рассказала пресс-секретарь Кроноцкого заповедника Мария Воронцова, передает ТАСС.

Ученые будут использовать самописцы температуры и уровня воды, которые создала исследовательская группа из МГУ, в их распоряжении будет около 50 устройств. Экспедиция начнется 15 июля и продлится около двух месяцев, подобные детальные исследования не проводились почти 30 лет. Помимо классического описания рыб, ихтиологи намерены оценить состояние экосистем местных озер в целом и прояснить некоторые вопросы адаптации животных к изменяющимся погодным условиям.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае специалисты министерства экологии пометили северных оленей специальными ошейниками, чтобы отслеживать их миграцию. На данный момент помечено 10 оленей обитающих на территории Эвенкийского и Туруханского районов, и 15 оленей – на территории Таймыра. В минэкологии заверили, что ошейники легко крепятся и не травмируют животных.

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