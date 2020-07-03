Синоптики спрогнозировали появление «теплового купола» над Арктикой

Над территорией Арктики, Северным Ледовитым океаном на следующей неделе, сформируется так называемый «тепловой купол» — обширная область высокого давления, которая ускорит таяние морского льда. Об этом сообщил метеоролог Финского института метеорологии Мика Рантанен, передает РИА Новости.

Рантанен объяснил, что появлению «теплового купола» способствовала область высокого давления над Сибирью. Быстрое таяние льда он связал с тем, что за полярным кругом солнце не заходит и лучи поступают интенсивно.

Сам по себе процесс таяния льда происходит из-за глобального изменения климата в высоких широтах, которое происходит уже не первый год, пояснил агентству научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

16 июня стало известно, что таяние вечной мерзлоты в Арктике может принести России убытков на 250 миллиардов долларов к 2050 году. Оценивший ущерб в такую сумму профессор Университета Джорджа Вашингтона (США) Дмитрий Стрелецкий объяснил, что она складывается из стоимости домов, трубопроводов и объектов инфраструктуры, которые будут разрушены или деформированы от деградации мерзлых грунтов. Стрелецкий отметил, что в девяти российских регионах абсолютно все сооружения построены на мерзлоте. Это Коми, Якутия, Чукотка, Камчатка, Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа, Магаданская область.

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