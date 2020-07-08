Ким Кардашьян опубликовала фото с красными волосами и декольте

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст опубликовала фото в топе с декольте и показала новый цвет волос. Она разместила снимок на своей странице в Instagram.

✌🏼💋 Фото опубликовано @kimkardashian

Предпринимательница сделала селфи с красными волосами, подписчики сразу оценили изменения во внешнем виде. «Эти красные волосы😍», «Принцесса», «Какой вид», «Ким К такая красивая женщина», — написали они в комментариях под постом. Также фанаты оценили глубокий вырез в топе ярко-оранжевого цвета, три верхние заклепки которого звезда решила не застегивать.

Поклонник @pimptyona отметил, что на фото — «новая первая леди», имея в виду недавнее заявление мужа Кардашьян-Уэст. Рэпер Канье Уэст заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.

В конце июня сообщалось, что Кардашьян-Уэст стала долларовой миллиардершей благодаря собственному косметическому бренду. Знаменитость продала 20 процентов марки KKW Beauty франко-американскому косметическому гиганту Coty за 200 миллионов долларов (13,8 миллиарда рублей).

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