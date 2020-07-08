На 62 году жизни скончался премьер-министр Кот-д'Ивуара Амаду Гон Кулибали. Об этом заявил президент страны Алассан Уаттара, его слова передает агентство Reuters.

По словам главы государства, Кулибали почувствовал себя плохо во время заседания правительства. Его отвезли в больницу, однако спасти жизнь премьер-министра медикам не удалось.

Кулибали занимал свой пост с 2017 года. Кроме того, он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Кот-д'Ивуара. Выборы должны пройти в октябре текущего года.

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