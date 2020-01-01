В Совете Безопасности ООН сменились пять государств

В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины. Об этом пишет РИА Новости.

Эти страны будут оставаться в Совете до конца 2021 года. Новые члены сменили Гвинею, Кот-д'Ивуара, Кувейт, Перу и Польшу, которые были избраны на 2018-2019 годы. Также отмечается, что Вьетнам станет председателем в Совбезе ООН.

Сейчас места непостоянных членов также занимают Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия, которые останутся в Совете до конца 2020 года.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, отвечающая за поддержание международного мира и безопасности. Должность председателя совета передается странам в алфавитном порядке каждый месяц. В Совете Безопасности ООН пятнадцать мест, пять из которых занимают постоянные члены, обладающие правом вето, — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. Остальные десять мест раз в два года распределяются по принципу ротации между остальными странами-членами ООН.

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