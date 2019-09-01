Россия стала председателем в Совете безопасности ООН

Председательство в Совете безопасности ООН перешло на месяц к России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил первый зампостпред России Дмитрий Полянский, глава российского МИД Сергей Лавров может принять участие в некоторых заседаниях. Кроме того, в сентябре должно пройти большое количество мероприятий, некоторые из них будут посвящены региональному сотрудничеству.

Полная программа российского председательства в Совбезе ООН будет представлена 3 сентября. Ее озвучит постпред России Василий Небензя.

Совет безопасности — постоянно действующая структура ООН, отвечающая за поддержание международного мира и безопасности. В нем всегда состоят пять постоянных стран-членов, а также десять временных. Должность председателя совета передается странам в алфавитном порядке каждый месяц.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!