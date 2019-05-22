На Украине потребовали исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Такое заявление она сделала в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, сообщается на сайте Минздрава страны.

«ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права, начиная с вывода их войск и командных структур с оккупированных территорий Украины и освобождения всех военнопленных и политических заключенных», — заявила Супрун.

Министр добавила, что международные организации должны отказаться от российских денег, чтобы не стать «заложниками Кремля». Также Супрун призвала расширить санкции против России, чтобы не поощрять «агрессивное» поведение других стран.

Ульяна Супрун возглавила Минздрав Украины в июле 2016 года. В феврале 2019-го суд в Киеве запретил ей исполнять полномочия министра, так как находиться в статусе исполняющего обязанности по закону можно не больше одного месяца. Кроме того, Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Спустя несколько дней она была восстановлена в должности.

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