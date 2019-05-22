В МИД ответили на призывы Украины исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Свое мнение она высказала на своей странице в Facebook.

«Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она [Супрун] нанесла не России, а украинскому народу», — написала дипломат.

Супрун на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН в Женеве сказала, что международная организация не должна терпеть присутствия Российской Федерации в Совете Безопасности, пока она не вернется к системе международного права.

Ульяна Супрун возглавила Минздрав Украины в июле 2016 года. В феврале 2019-го суд в Киеве запретил ей исполнять полномочия министра, так как находиться в статусе исполняющего обязанности по закону можно не больше одного месяца. Кроме того, Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Спустя несколько дней она была восстановлена в должности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!