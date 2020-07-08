Жестокая схватка варана с собаками попала на видео

Собаки напали на варана в округе Паури в индийском штате Уттаракханд. На видео жестокой схватки обратило внимание издание Indian Express.

Пользователь Facebook Химаншу Бхатт (Himanshu Bhatt) опубликовал запись, на которой видно, как варан пытается залезть на дерево, когда к нему приближаются две собаки. Одна из них хватает варана за хвост, чтобы не дать ему забраться выше.

Собаки атакуют ящера и кусают его до тех пор, пока он не падает на землю. Рептилия продолжает бороться и отражает атаку животных, которые пытаются превзойти ее в силе.

Позже варана спасли местные жители.

Ранее сообщалось, что в Центральном регионе Сингапура возле реки Каланг два варана «позавтракали» громадным питоном на глазах у мужчины. Крупные ящеры разместились у изголовья и хвоста змеи и уничтожали ее сразу с двух концов.

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