В России запретили выдавать займы в ломбардах под залог недвижимости

Совет Федерации одобрил закон, который регулирует деятельность ломбардов в России. Одно из положений запрещает выдавать займы под залог недвижимости, передает ТАСС.

Основными видами деятельности ломбардов являются «предоставление краткосрочных займов гражданам (физическим лицам) под залог принадлежащих им движимых вещей (движимого имущества), предназначенных для личного потребления; хранение вещей». Раньше подобного уточнения о недвижимости в законе не было.

В документе сказано, что максимальный размер кредита не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. Предельную сумму оценки, обязательную для проведения торгов при реализации невостребованного имущества, увеличат до 300 тысяч рублей.

Также закон продлевает время работы ломбардов до 23:00. В настоящее время данные организации имеют право работать с 8:00 до 20:00.

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