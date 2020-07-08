На Зеленского составили протоколы после признания в нарушении закона

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского после того, как он признался в административном правонарушении. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Глава государства совершил нарушение финансового контроля, не сообщив о «существенных изменениях в имущественном состоянии». Зеленский не уведомил НАПК о покупке и продаже облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) общей стоимостью более 50 прожиточных минимумов. Он должен был отразить эти действия в течение десяти дней. Материалы будут переданы в суд.

7 июля Зеленский признался в нарушении закона. Он лично проинформировал об этом Национальное агентство по предупреждению коррупции. «В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 миллиона гривен и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 миллиона. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов», — отмечалось в сообщении на его сайте.

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